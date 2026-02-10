Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
|
10.02.2026 01:22:03
Why Astera Labs Stock Surged on Monday
Semiconductor stock Astera Labs (NASDAQ: ALAB) notched a nearly 10% price gain on Monday, the day before it's slated to publish its latest earnings release. Optimism about the numbers the company will post, plus news of expansion abroad, helped drive that near-double-digit lift.That morning, California-based Astera announced that it had opened an advanced research and development (R&D) center in Israel. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
