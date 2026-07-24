Badger Daylighting Aktie
WKN DE: A1H5L9 / ISIN: CA05651W2094
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24.07.2026 19:23:55
Why Badger Meter Stock Is Plummeting 18% Lower This Week
Shares of leading smart water metering solutions provider Bader Meter (NYSE: BMI) are down 18% this week as of 1 p.m. ET on Friday after the company reported mixed second-quarter earnings on Wednesday. Sales and earnings per share dropped 7% and 13%, respectively, which ever-so-slightly top Wall Street's low expectations. However, despite sneaking past analysts' hopes, the stock still sold off, as the market had hoped for a bigger potential rebound in the second half of the year but only got "flattish" sales growth guidance for 2026.Badger Meter stock is down 34% over the last year, but I view this as more of a buying opportunity than a major concern for a couple of reasons.First, Badger Meter was priced for perfection throughout most of the last five years, trading at an average of 42 times free cash flow (FCF). Its sales growth temporarily stalled and turned negative, leaving the company trading at a much more reasonable 24 times FCF.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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