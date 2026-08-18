Baidu.com Aktie

Baidu.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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18.08.2026 17:43:25

Why Baidu Stock Plunged Today

Shares of Baidu (NASDAQ: BIDU) fell sharply on Tuesday, falling as much as 11.6%. As of 11:32 a.m. ET, the stock was still down 11.4%.The catalyst that sent the Chinese tech giant lower was news that its heavy investment in artificial intelligence (AI) isn't paying off quickly enough for Wall Street.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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