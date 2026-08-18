Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
18.08.2026 17:43:25
Why Baidu Stock Plunged Today
Shares of Baidu (NASDAQ: BIDU) fell sharply on Tuesday, falling as much as 11.6%. As of 11:32 a.m. ET, the stock was still down 11.4%.The catalyst that sent the Chinese tech giant lower was news that its heavy investment in artificial intelligence (AI) isn't paying off quickly enough for Wall Street.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
|
20:03
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16:02
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
17.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.08.26
|Ausblick: Baiducom legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Baiducom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)