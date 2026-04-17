Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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17.04.2026 17:55:49
Why Carvana Stock Is Revving Up On Friday?
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|Carvana Co Registered Shs -A-
|332,15
|8,28%
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