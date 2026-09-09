Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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09.09.2026 17:08:49
Why Chewy Stock Is Sinking Today
Chewy (NYSE: CHWY) stock is falling today on the heels of the company's latest quarterly report. The pet products e-commerce specialist's share price was down 7.7% as of 11 a.m. ET. The S&P 500 was down 0.3% at the same point in the daily session, and the Nasdaq Composite was down 0.5%.
The broader market is seeing moderate bearish momentum today as investors react to macroeconomic concerns, and Chewy's latest quarterly report has also failed to spur net buying action. As of this writing, the stock is now down roughly 35% year to date.
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