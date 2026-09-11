Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
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12.09.2026 01:39:42
Why Circle Internet Group Slumped by 11% This Week
Circle Internet Group (NYSE: CRCL) had a week to forget, as far as its equity was concerned. After the cryptocurrency developer announced an acquisition on Tuesday, many investors bailed from its stock. Ultimately, Circle shrank by 11% over the Labor Day-shortened trading week, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.
Before market open Tuesday, Circle divulged that it had signed a definitive agreement to acquire Singapore-based Tazapay. The Asian company specializes in cross-border business-to-business (B2B) payment technology.
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