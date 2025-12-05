Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
05.12.2025 23:39:45
Why Constellation Energy Stock Flopped on Friday
On Friday, one day after speculation swirled about Constellation Energy's (NASDAQ: CEG) settlement talks with the U.S. Department of Justice (DOJ), an agreement was reached between the two sides. However, many investors didn't consider it the best compromise, as they collectively sold the energy company's stock by more than 2%. Those discussions concerned Constellation's $16 billion-plus deal to acquire peer company Calpine. The DOJ was concerned that the acquisition could stifle competition, hence the need for finding a middle ground.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|309,20
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.