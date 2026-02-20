Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|
20.02.2026 17:49:05
Why Copart Stock Dropped Today
Junked-car salvager Copart (NASDAQ: CPRT) stock fell 4.5% through 11:30 a.m. ET Friday after missing earnings last night.Heading into its fiscal Q2 2026 report, analysts forecast Copart to earn $0.39 per share on $1.15 billion in sales. In fact, Copart earned just $0.36 per share on sales of $1.12 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Copart Inc.
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26