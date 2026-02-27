CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
27.02.2026 19:08:38
Why CoreWeave Stock Was Tumbling Today
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) were taking a dive today after the AI-focused neocloud company posted disappointing results in its fourth-quarter earnings report. CoreWeave, a fast-growing company providing an AI cloud, posted a wider-than-expected loss, a disappointing first-quarter revenue outlook, and a large capex forecast.As of 11:50 a.m., the stock was down 19.8% on the news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
