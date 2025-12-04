Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
04.12.2025 16:38:57
Why Costco Stock Dropped Today
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) slid 2.6% through 10:05 a.m. ET Thursday after reporting same-store sales (SSS) for November and Q1 last night -- and yet, the news wasn't bad. For the four weeks ended Nov. 30, Costco grew its net sales 8.1% to $23.6 billion. Sales for the 12 weeks preceding that date were $66 billion, up 8.2%. And sales for the entire first fiscal quarter 2026 were $72 billion -- also up 8.2%.Image source: Costco.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|29 080,00
|0,14%
|Costco Wholesale Corp.
|767,10
|0,17%
