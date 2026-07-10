Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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10.07.2026 02:35:38
Why Costco Stock Fell Today
Shares of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) declined on Thursday following the release of the discount chain's June sales metrics. Image source: The Motley Fool.Costco's net sales climbed 10.6% year over year to $29.24 billion for the five weeks ended July 5. The company's comparable sales, which include revenue from locations open for more than a year, increased 8.8%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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