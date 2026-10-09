CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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10.10.2026 00:56:18
Why CrowdStrike Holdings Stock Crushed it on Friday
A substantial price target raise gave plenty of lift to CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) on Friday. Encouraged by that move, investors piled into the cybersecurity stock, sending it to a nearly 5% gain on a day when the S&P 500 index bumped 0.6% higher.
The pundit behind the hike was Needham's Mike Cikos, who lifted his CrowdStrike fair value assessment to $310 per share from $250. He maintained his buy recommendation on the mainstay of the cybersecurity sector.
Image source: Getty Images.
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