Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Kursentwicklung im Fokus
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23.10.2026 20:04:07
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen
Am Freitag legt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,25 Prozent auf 29 031,82 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,383 Prozent leichter bei 28 847,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 28 958,69 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 28 825,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 161,03 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,72 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Wert von 30 470,29 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 28 454,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 097,42 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 15,18 Prozent zu. Bei 31 361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 6,32 Prozent auf 377,36 USD), CrowdStrike (+ 6,30 Prozent auf 252,92 USD), Datadog A (+ 5,73 Prozent auf 272,52 USD), Diamondback Energy (+ 4,57 Prozent auf 206,15 USD) und Baker Hughes (+ 3,67 Prozent auf 55,59 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen T-Mobile US (-5,94 Prozent auf 149,35 USD), Old Dominion Freight Line (-3,88 Prozent auf 182,53 USD), Coca-Cola European Partners (-2,96 Prozent auf 110,85 USD), Ross Stores (-2,91 Prozent auf 229,79 USD) und Mondelez (-2,62 Prozent auf 63,49 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 839 808 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,771 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,89 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Baker Hughes Inc.
|49,80
|4,34%
|Coca-Cola European Partners PLC
|98,70
|-2,66%
|CrowdStrike
|229,80
|8,32%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|241,00
|5,01%
|Diamondback Energy Inc
|183,74
|4,70%
|Kraft Heinz Company
|22,15
|-0,74%
|Micron Technology Inc.
|783,10
|2,45%
|Mondelez
|56,96
|-1,81%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|163,32
|-3,40%
|Palo Alto Networks Inc
|339,35
|7,41%
|Ross Stores Inc.
|204,65
|-2,96%
|SpaceX
|131,44
|2,16%
|T-Mobile US
|130,80
|-7,59%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28 957,53
|0,00%
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