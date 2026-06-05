Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
05.06.2026 17:56:13
Why D-Wave Quantum Stock Just Crashed
I've got bad news and good news for D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) investors today.Bad news first: D-Wave stock is plunging 11% through 11:45 a.m. ET Friday. And the good news?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!