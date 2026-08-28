Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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28.08.2026 23:37:49
Why Did D-Wave Quantum Stock Fall 16.6% This Week?
D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS) stock fell this week, finishing down 16.6% by the market's close on Friday, Aug. 28, 2026, following the company's announcement that a key C-suite executive would be departing.The S&P 500 and Nasdaq Composite are both up this week, gaining 1.1% and 1.8%, respectively.On Tuesday, Aug. 25, D-Wave announced that Chief Financial Officer (CFO) John Markovich is retiring, effective Sept. 2, 2026. He will be replaced by Greg Golkov, the company's senior vice president of finance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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