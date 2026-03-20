Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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20.03.2026 20:21:39
Why Did Honeywell Stock Just Drop?
Honeywell (NASDAQ: HON) stock slipped 3.8% through 2:50 p.m. ET Friday after announcing it will pay off about $7.6 billion worth of its dollar- and euro-denominated debt.Honeywell had earlier offered to repurchase debt through a tender offer. Today's news concerns the result of that tender offer. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Honeywell
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20.03.26
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20.03.26
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20.03.26
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20.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.03.26
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18.03.26
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17.03.26
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Analysen zu Honeywell
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