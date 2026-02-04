NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 20:50:26

Why Did Nvidia Stock Plunge Today?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the artificial intelligence (AI) leader in hardware. Its software and AI architecture platforms have also kept it ahead of its peers. A potential disruptor has now raised concerns about the investment thesis. That caused Nvidia stock to plunge as much as 5% today, and it remained lower by 2.8% as of 2:41 p.m. ET. But CEO Jensen Huang says investors should reconsider dumping AI-related stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten