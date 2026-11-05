Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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05.11.2026 02:05:09
Why Duolingo Stock Skyrocketed Today
Shares of Duolingo (NASDAQ:DUOL) spiked 26% on Wednesday after the popular learning app operator announced a surge in users.
Image source: Getty Images.
Duolingo's daily active users soared 29% to 64.9 million in the third quarter. That's a significant acceleration from the 23% growth the education company reported in the second quarter and 21% in the first quarter.
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