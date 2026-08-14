eToro Aktie
WKN DE: A3DNR9 / ISIN: VGG320891077
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14.08.2026 12:22:46
Why Etoro Stock Is Plummeting This Week
Etoro (NASDAQ: ETOR) stock is falling this week despite a better-than-expected second-quarter report. The trading platform specialist's share price was down 17.9% in the week's trading heading into Friday's market open.Etoro published its Q2 results on Aug. 11 and reported sales and earnings for the period that topped Wall Street's forecasts. On the other hand, investors are taking a cautious approach to the company's near-term outlook and to the announcement of a significant acquisition.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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