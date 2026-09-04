Fair Isaac Aktie
WKN: 873369 / ISIN: US3032501047
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04.09.2026 17:57:00
Why Fair Isaac Stock Crashed Today
Fair Isaac Corporation (NYSE: FICO) stock, home of the famous FICO score, tumbled 17.8% through 10:55 a.m. ET Friday. You can blame the Trump Administration for that.And U.S. Federal Housing Finance Agency Director Bill Pulte in particular.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Fair Isaac Corp.
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28.07.26
|Ausblick: Fair Isaac stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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27.04.26
|Ausblick: Fair Isaac präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Fair Isaac Corp.
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