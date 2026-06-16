Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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16.06.2026 14:20:00
Why GM's Newest Strategy Could Top Rival Ford
Detroit automakers Ford Motor Company (NYSE: F) and General Motors (NYSE: GM) are taking a page out of electric vehicle (EV) giant Tesla's (NASDAQ: TSLA) playbook. Last month, Ford announced that Ford Energy, a wholly owned subsidiary, will provide the U.S. market with battery energy storage systems (BESS) for utilities, large industrial and commercial customers, and artificial intelligence (AI) data centers. Let's take a look at GM's equivalent announcement, why it could have an advantage over Ford, and, using Tesla as an example, understand the new revenue stream's potential.A look at rival Ford Energy. Image source: Ford Motor Company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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