Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
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21.10.2026 00:12:47
Why Hasbro Stock Jumped Today
Shares of Hasbro (NASDAQ:HAS) rallied more than 11% on Tuesday after the toymaker reported strong gains in sales and profits.
Image source: Getty Images.
Hasbro's revenue rose 15% year over year to $1.6 billion in its fiscal third quarter, which ended on Sept. 27.
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