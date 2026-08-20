Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
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20.08.2026 23:27:03
Why Hecla Mining Stock Is Soaring This Week
Shares of Hecla Mining (NYSE: HL) have been red hot in August. Before the start of this week, shares of the precious metals mining company had risen 30.1% since the beginning of August. The upward trajectory continues this week as gold and silver prices rise.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Hecla Mining are up 13.3% from the end of trading last Friday through the close of today's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Hecla Mining Co.
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03.08.26
|Ausblick: Hecla Mining zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Hecla Mining präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Hecla Mining Co.
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