Palantir Aktie
23.11.2025 05:11:00
Why I Still Wouldn't Buy Palantir Stock -- Even After Its Recent Sell-Off
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has given investors a fresh reminder that momentum cuts both ways. After a stunning run earlier this year, the software company behind data-integration and AI (artificial intelligence) platforms for governments and enterprises has seen its share price slide more than 15% from levels earlier this month.That kind of pullback naturally tempts investors. Is this a buy-the-dip opportunity? There's certainly a lot to like. The business is growing quickly, and management recently raised its outlook. But there's still one big problem: The growth stock's valuation remains incredibly high.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
