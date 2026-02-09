Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
09.02.2026 15:12:00
Why I'm Watching Plug Power for a Potential Long-Term Income Pivot
Plug Power (NASDAQ: PLUG) has had its issues over the years. While the company created the first commercially viable market for hydrogen fuel cell technology, the industry has been slow to develop. As a result, the company has struggled to turn a profit over the years. However, Plug Power has worked to turn around its struggling operations while focusing on its best growth opportunities. That's powering my interest in the hydrogen stock's potential pivot toward generating income in the coming years.
Analysen zu Plug Power Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|1,77
|0,81%
