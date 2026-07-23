IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
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23.07.2026 22:00:44
Why IMAX Stock Popped Today
Shares of IMAX (NYSE: IMAX) rose sharply on Thursday after the cinema technology pioneer's earnings crushed Wall Street's estimates.Image source: Getty Images.IMAX's revenue climbed 12% year over year to $103 million in the second quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IMAX Corp.
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23.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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22.07.26
|Ausblick: IMAX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.07.26