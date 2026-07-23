SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Index-Performance im Fokus 23.07.2026 18:00:50

NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Mittag

NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Mittag

Der NASDAQ Composite gibt derzeit nach.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 2,34 Prozent schwächer bei 25 089,79 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,73 Prozent schwächer bei 25 245,54 Punkten, nach 25 690,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 954,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 358,28 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,45 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 587,04 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Stand von 24 438,50 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 21 020,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,98 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Richardson Electronics (+ 20,43 Prozent auf 21,69 USD), IMAX (+ 10,06 Prozent auf 43,26 USD), Corcept Therapeutics (+ 5,72 Prozent auf 96,08 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4,70 Prozent auf 56,55 USD) und PetMed Express (+ 4,59 Prozent auf 2,05 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Resources Connection (-14,86 Prozent auf 3,93 USD), Donegal Group B (-11,44 Prozent auf 20,35 USD), EZCORP (-8,38 Prozent auf 29,83 USD), Americas Car-Mart (-7,92 Prozent auf 3,37 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7,17 Prozent auf 92,84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 811 901 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,390 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 3,04 -16,48% America's Car-Mart Inc.
AmeriServ Financial Inc. 4,34 4,58% AmeriServ Financial Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,25 3,13% Consumer Portfolio Services Inc.
Corcept Therapeutics Inc. 83,48 -1,51% Corcept Therapeutics Inc.
Donegal Group Inc. (B) 21,44 4,94% Donegal Group Inc. (B)
EZCORP Inc. 25,86 -1,93% EZCORP Inc.
IMAX Corp. 38,00 11,11% IMAX Corp.
Ionis Pharmaceuticals Inc 49,64 4,75% Ionis Pharmaceuticals Inc
NVIDIA Corp. 181,88 -0,64% NVIDIA Corp.
PetMed Express Inc. 1,74 -3,77% PetMed Express Inc.
Resources Connection Inc. 3,26 1,24% Resources Connection Inc.
Richardson Electronics Ltd. 17,96 -17,69% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,11 -1,27% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 101,06 -2,45% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 80,79 -1,99% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 24 975,82 -0,64%

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