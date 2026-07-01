Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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01.07.2026 20:07:49
Why Is Carvana Stock Surging Wednesday?
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Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-
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16:04
|S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carvana-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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25.06.26
|S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carvana von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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17.06.26
|Keine Impulse: S&P 500 zum Handelsstart antriebslos (finanzen.at)
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15.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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15.06.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)