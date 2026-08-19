Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
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19.08.2026 21:39:38
Why Is Circle Internet Group Stock Up Today?
Circle Internet Stock (NYSE: CRCL) is soaring today, up 8.7% as of 3:35 p.m. ET on Aug. 19, 2026, on news of a White House meeting between President Donald Trump and crypto-industry executives.The S&P 500 and Nasdaq Composite were up 0.4% and 0.3%, respectively.Trump is set to meet today with representatives from crypto companies as well as key regulators like Securities and Exchange Commission (SEC) Chair Paul Atkins and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Chair Mike Selig.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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