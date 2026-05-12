QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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13.05.2026 00:57:22
Why Is Everyone Talking About Qualcomm Stock?
Qualcomm (NASDAQ: QCOM) is expanding into new categories.*Stock prices used were the afternoon prices of May 10, 2026. The video was published on May 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
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12.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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12.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
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|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|28 120,00
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|QUALCOMM Inc.
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