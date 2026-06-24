Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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24.06.2026 23:23:04
Qualcomm reveals Meta as first Big Tech customer for data centre chips
Announcement of deal along with higher revenue outlook boost shares as much as 15%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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