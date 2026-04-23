Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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23.04.2026 15:19:37
Why Is Honeywell Stock Falling Thursday?
Honeywell reports mixed Q1 results with revenue missing expectations. See the latest on earnings, guidance, and major business divestitures. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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