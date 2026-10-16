Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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16.10.2026 16:30:43
Why Is Nebius Group Stock Falling Friday?
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