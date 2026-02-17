Itron Aktie

Itron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888379 / ISIN: US4657411066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 19:20:56

Why Itron Stock Is Skyrocketing Today

Starting the shortened trading week on a positive note, Itron (NASDAQ: ITRI) stock is soaring today. The technology company that provides meters and sensors for smart cities reported fourth-quarter 2025 financial results before the bell rang this morning, and investors are clearly impressed. As of 12:49 p.m. ET, Itron shares are up 8.7%, retreating from an earlier 17% gain.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Itron Inc.

mehr Nachrichten