Karman Holdings Aktie
WKN DE: A411WA / ISIN: US4859241048
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28.08.2026 08:39:29
Why Karman Holdings Stock Was Sliding This Week
Since Monday, it seems investors haven't been too eager to hold on to Karman's (NYSE: KRMN) stock. The space and defense company announced a C-Suite departure that caught the market by surprise. Investors aren't fond of such developments, hence the stock's week-to-date decline of 11% as of early Friday morning, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.Just after market close on Wednesday, Karman announced that CFO Mike Willis is stepping down. Effective Sept. 14, his post will be taken up by Chris Boynton. Although the company described this move as "the result of deliberative succession planning process," such a process hadn't previously been divulged to the public. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Karman Holdings Inc Registered Shs
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