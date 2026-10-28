Landstar Aktie
WKN DE: A0X90Z / ISIN: US5150971035
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28.10.2026 16:27:48
Why Landstar System Stock Crashed After Earnings
Landstar System (NASDAQ:LSTR), an asset-light freight and logistics company, tumbled 15.7% through 11:10 a.m. ET Wednesday morning after reporting mixed earnings last night.
Analysts had forecast a $1.67 per share adjusted profit on $1.5 billion in sales. Landstar's $1.42 per share profit missed estimates, despite sales edging out estimates at $1.51 billion.
Image source: Getty Images.
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