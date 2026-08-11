Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
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11.08.2026 17:41:03
Why Life360 Stock Is Crashing Today
Life360 (NASDAQ: LIF) looks a bit lost this morning. The company reported Q2 results last night, and the stock is down 25.7% at 10:34 a.m. ET.Image source: Getty Images.The provider of location-sharing and family safety services posted solid results. Q2 revenue rose 38% year-over-year to $159 million. International top-line growth of 45% outpaced the domestic 25% increase. GAAP earnings fell from $0.08 to $0.06 per diluted share, including an early tariff refund of $3.6 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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