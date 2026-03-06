Life360 Aktie

Why Life360 Stock Was Sliding This Week

Investors weren't in much of a mood to find next-generation location services company Life360 (NASDAQ: LIF) lately. Much of this was due to the company's latest earnings release, which disappointed the market. As of mid-morning Friday, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Life360's shares were down by more than 13%.Life360's fourth quarter saw revenue rise 26% year over year to $146 million. That was on the back of a 30% increase in subscription revenue to $102.5 million, and a 20% increase in its monthly active user (MAU) count to 95.8 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
