Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|
10.11.2026 12:45:02
Why Lockheed Martin Rallied in October
Shares of Lockheed Martin (NYSE:LMT) rallied 25.1% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence.
The largest defense contractor rallied on the back of strong third-quarter earnings last month. On top of the strong results, the company closed longer-term deals with the Department of Defense, earning increased confidence from the analyst community.
In the third quarter, Lockheed saw its revenue rise 11.3% to $20.7 billion, while diluted earnings per share grew 14.6% to $7.95. Both figures handily beat analyst expectations. Management also raised its full-year guidance to a revenue range of $80 billion to $82 billion, up by $250 million on both ends, and diluted EPS to a range of $30.35 to $30.75, up from $29.95 to $30.65 previously.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp.
|539,80
|3,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.