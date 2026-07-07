Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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07.07.2026 22:34:12
Why Meta Platforms Stock Is Rising Today
Starting the week on a bullish note, Meta Platforms (NASDAQ: META) stock closed 3% higher yesterday, up from its finish the previous market session. Shares of the social media stock continued their ascent today after the company provided insight into its new image-generation model.Shares of Meta closed 2.6% higher today, after retreating from an earlier 4.2% gain.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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