Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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09.07.2026 18:19:15
Why Meta Stock Dropped -- Then Bounced Back
Reports that Meta Platforms (NASDAQ: META) has signed a "multi-year" deal to secure flash memory from Sandisk (NASDAQ: SNDK) sent Sandisk stock flying -- and Meta stock dying -- early this morning. Meta stock initially fell 4% on the news, before recovering.As of 11:40 a.m. ET, Meta stock is back in the green, up 0.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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