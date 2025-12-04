Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|
04.12.2025 23:33:20
Why Methode Electronics Stock Plunged Today
Investors unplugged from Methode Electronics (NYSE: MEI) stock on Thursday, after the company published quarterly results that featured erosion in key metrics. Its shares lost nearly 11% of their value that day, in a trading session that saw the benchmark S&P 500 index creep up by 0.1%.In Methode's fiscal second quarter of 2026, the company's net sales totaled just under $247 million, representing a 16% year-over-year decline. Net loss not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) deepened considerably, to $9.9 million ($0.28 per share) from the year-ago deficit of $1.6 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
