Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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20.08.2026 02:07:33
Why Moderna Stock Skyrocketed Today
Shares of Moderna (NASDAQ: MRNA) soared on Wednesday after the vaccine maker announced potentially game-changing progress in the fight against cancer. Image source: Getty Images.Moderna and Merck (NYSE: MRK) are co-developing an experimental mRNA-based therapy, intismeran autogene, that's designed to activate an anti-tumor immune response based on the unique mutations of a patient's tumor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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