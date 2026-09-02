MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
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02.09.2026 17:16:24
Why MongoDB Stock Crashed Wednesday Morning
Shares of MongoDB (NASDAQ: MDB) slumped out of the gate on Wednesday, plunging as much as 14.6%. As of 11:02 a.m. ET, the stock was still down 10.8%.The catalyst that drove the database-as-a-service (DBaaS) provider lower was its quarterly financial report. While the results were better than expected, investors wanted more.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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