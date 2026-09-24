Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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24.09.2026 19:56:12
Why Nebius Stock Surged Higher Today
Often, a stock analyst may rush to update coverage and raise a price target after the stock sails past the prior target. That wasn't the case with a call on Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock, though.
A monster share price target increase came from BNP Paribas analyst Stefan Slowinski even before the stock reached the prior target. That sent Nebius shares soaring today, up 9.5% as of 1:53 p.m. ET.
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