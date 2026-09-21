Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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21.09.2026 17:54:29
Why Novo Nordisk Stock Just Crashed
Novo Nordisk (NYSE: NVO) stock tumbled 8.1% through 11:35 a.m. ET Monday, and it has only itself to blame.
Novo, you see, just told investors what to expect from its stock over the next five years -- and even the next 10 years! -- and investors aren't liking what they heard one bit.
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