Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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21.09.2026 17:54:29

Why Novo Nordisk Stock Just Crashed

Novo Nordisk (NYSE: NVO) stock tumbled 8.1% through 11:35 a.m. ET Monday, and it has only itself to blame.

Novo, you see, just told investors what to expect from its stock over the next five years -- and even the next 10 years! -- and investors aren't liking what they heard one bit.

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