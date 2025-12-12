Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A1XA8R / ISIN: DK0060534915
|
12.12.2025 01:54:30
Why Novo Nordisk Stock Topped the Market on Thursday
It might be best known for its weight loss drug, but Novo Nordisk (NYSE: NVO) was a gainer on the stock market Thursday. Thanks to efforts in the legislative sphere, investors were bullish on the company, and pushed into its stock to power it to a nearly 3% gain that trading session. By contrast, the S&P 500 index could only muster a 0.2% increase.Two members of the U.S. House of Representatives, Republican Rudy Yakym and Democrat Andre Carson (both of Indiana), have introduced a bill that would impose significant limitations on the making of Food and Drug Administration (FDA)-approved drugs by compounding pharmacies (i.e., those that can produce custom medicines). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Novo Nordisk-Aktie steigt nach Berenberg-Einstufung (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Pfizer schlägt Novo Nordisk im Bieterwettstreit um Adipositas-Firma Metsera - Aktien im Blick (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Novo Nordisk-Aktie fällt: Dänen wollen Metsera übernehmen - Metsera-Aktie +24 Prozent (dpa-AFX)
|
27.10.25
|Kurszielsenkung durch Jefferies belastet Novo Nordisk-Aktie (dpa-AFX)
|
09.10.25
|Novo Nordisk-Aktie tiefer: Medikamentenportfolio wird durch Milliarden-Deal ausgebaut (dpa-AFX)
|
17.09.25
|Novo Nordisk-Aktie im Plus: Berenberg hebt Rating an - aber senkt Ziel (dpa-AFX)
|
10.09.25
|Novo Nordisk-Aktie höher: Globaler Stellenabbau und korrigierter Ausblick (dpa-AFX)
|
26.08.25
|Eli Lilly-Aktie zieht an, Novo Nordisk tiefrot: Lilly bereitet Antrag für Abnehmpille vor (dpa-AFX)
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|29.04.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.24
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|26.03.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|25.03.24
|Novo Nordisk Overweight
|Barclays Capital
|29.04.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.24
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|26.03.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|25.03.24
|Novo Nordisk Overweight
|Barclays Capital
|25.04.24
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.24
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|25.03.24
|Novo Nordisk Overweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|Novo Nordisk Overweight
|Barclays Capital
|08.03.24
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.02.24
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.24
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.01.24
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.23
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|26.03.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.03.24
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.03.24
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!