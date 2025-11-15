Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|
15.11.2025 17:40:48
Why One Fund Cut $80 Million in Chart Industries Stock Ahead of Baker Hughes Buyout
San Francisco-based investment firm No Street reduced its stake in Chart Industries (NYSE:GTLS) by 565,000 shares in the third quarter, a move that reflected an estimated $79.7 million position decrease.No Street GP LP reported a significant reduction in its position in Chart Industries (NYSE:GTLS), according to a filing submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission on Friday. The fund sold 565,000 shares during the quarter, bringing its total holding to 375,000 shares worth $75.1 million at quarter's end. The position accounted for approximately 11.4% of AUM last quarter.
