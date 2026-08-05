Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
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05.08.2026 23:34:56
Why Opendoor Technologies Stock Just Dropped
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) stock fell 8.5% on Wednesday while the S&P 500 and the Nasdaq Composite were down 0.2% and 0.9%, respectively.Opendoor, the digital home-buying company, slid following its second-quarter earnings, which landed after Tuesday's close. The report showed revenue and profits well below where they were a year ago.Revenue for the company's Q2 came in at $883 million, down heavily from $1.57 billion in the same quarter last year, when the company sold 4,299 homes. It sold just 2,339 homes this quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Opendoor Technologies Inc
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