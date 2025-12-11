Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
11.12.2025 14:37:41
Why Oracle Is Worrying Investors About the A.I. Boom
Why Oracle Is Worrying Investors About the A.I. Boom

Shares in the technology company are down as investors grow anxious that its bet on artificial intelligence, and OpenAI in particular, may not pay off.
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
11.12.25
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
11.12.25
|MÄRKTE USA/Dow auf Rekordhoch - Oracle bremst KI-Technologieaktien (Dow Jones)
11.12.25
|Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co. unter Druck: Technologieaktien reagieren sensibel auf Oracle-Zahlen (finanzen.at)
11.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
11.12.25
|Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
11.12.25
|Oracle investors cast doubt on its knack for divination (Financial Times)
11.12.25
|Oracle investors cast doubt on its knack for divination (Financial Times)
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|110 425,00
|-0,41%
|Oracle Corp.
|169,72
|-11,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.